Depósito de recicláveis pega fogo em Conceição de Coité

Um depósito de recicláveis pegou fogo no município de Conceição de Coité na noite deste domingo,11. O incêndio, que já foi controlado, como apurado pelo jornal A Tarde, foi registrado em vídeo por moradores da região.

O Corpo de Bombeiros, através de sua assessoria de comunicação, informou que tinha acionado uma equipe de Feira de Santana para ir ao local combater o incêndio. “O fogo cessou. Algum morador da região botou fogo no lixo próximo do imóvel, e o fogo propagou, pegou no mato e, com a estiagem, espalhou rápido, e aí pegou no material e irradiou para a fábrica. Solicitamos um carro-pipa ao município, que depois ajudou a controlar as chamas. Duas máquinas foram enviadas para fazer o contra-fogo. A gente conseguiu fazer umas intervenções na terra ao redor do imóvel e o fogo cessou”, disse o coordenador da Brigada Anjos da Vida, Mateus Reis.

