Depósito de móveis é destruído após incêndio em Feira

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de um depósito de móveis no bairro Baraúnas, em Feira de Santana, na manhã desta quarta-feira, 23.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio, que começou por volta das 10h e durou 15 minutos, destruiu colchões, estofados, armários de cozinha e parte da estrutura do depósito. As informações são do Acorda Cidade.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, algumas paredes já haviam caído e uma retroescavadeira foi solicitada para derrubar o resto da estrutura.

O Corpo de Bombeiros informou que o espaço foi derrubado por correr risco de desabamento e conter muitas rachaduras.

Ninguém ficou ferido durante o incidente.

