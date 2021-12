Depósito de medicamentos é interditado em Feira de Santana

O depósito de uma transportadora de medicamentos foi interditado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana (Divisa) por apresentar diversas irregularidades. A interdição ocorreu na manhã desta quinta-feira, 31. A denúncia partiu de uma moradores da região, que preferiu não se identificar.

Segundo a coordenadora da Divisa, Késsia Carneiro, a transportadora estava sem alvará sanitário e autorização de funcionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). "A distribuidora tem o alvará, mas a transportadora não tem. A empresa distribui medicamento para várias cidades do interior da Bahia, inclusive Feira de Santana", completou ela.

No depósito, foram encontrados no chão medicamentos e notas fiscais de distribuidoras da cidade, que também serão autuadas. "O depósito será interditado e o material será apreendido. O responsável será encaminhado ao Complexo Policial", disse a coordenadora da Divisa. As informações são do site Acorda Cidade.

adblock ativo