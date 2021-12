Depósito de drogas é desativado em Ilhéus; jovem é presa

Um depósito de drogas foi desativado no município de Ilhéus (distante a 462 km de Salvador) na manhã desta quarta-feira, 31. A polícia encontrou no local mais de 15 kg de entorpecentes já embalados para venda. Na operação, uma jovem foi detida.

Segundo a Polícia Civil, o depósito, localizado no bairro Teotônio Vilela, também era usado como ponto de tráfico. Foram apreendidos cinco tabletes de cocaína, 13 quilos de maconha, 522 gramas de crack e mais 774 pedras da droga.

A polícia também encontrou 700 gramas de cocaína fracionada e mais 25 petecas da droga, 109 papelotes de maconha, três celulares e 85 pinos para acondicionar entorpecentes.

Ainda conforme o órgão, a jovem Laíz dos Santos Neves, de 21 anos, que estava no local no omento da operação, foi presa e autuada em flagrante. O material foi encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

