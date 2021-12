Depois de cinco anos em queda, rebanho bovino volta a crescer na Bahia

Em 2019, o rebanho bovino baiano voltou a crescer depois de cinco anos de quedas consecutivas. No ano passado, o estado tinha 10,2 milhões de cabeças de gado, 2,9% a mais que em 2018, o que representou mais 290,9 mil bovinos em um ano. Os dados são Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com a pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 15, esse aumento absoluto foi o segundo maior do país, abaixo apenas do verificado em Mato Grosso, que tem o maior rebanho bovino do Brasil (31,7 milhões de cabeças) e viu esse efetivo aumentar em 1,5 milhão de animais, entre 2018 e 2019 (+5,1%).

Os maiores rebanhos bovinos da Bahia, em 2019, estavam em Itamaraju (172,9 mil cabeças), Itanhém (153,6 mil) e Guaratinga (148,5 mil).

Entretanto, ainda conforme o IBGE, nenhum desses líderes mostraram aumentos expressivos no efetivo. O aumento do rebanho bovino baiano entre 2018 e 2019 foi puxado por Campo Formoso (mais 15,4 mil animais, chegando a 38 mil cabeças), Santa Rita de Cássia (mais 10,1 animais, chegando a 112,7 mil) e Iuiu (mais 8,9 mil cabeças, chegando a 59,2 mil animais).

Apesar de ter crescido, em 2019 o rebanho bovino da Bahia se manteve como apenas o 9o maior do país, representando 4,8% das 214,7 milhões de cabeças de gado existentes no Brasil (efetivo 0,4% superior ao de 2018). Além de Mato Grosso, que responde por 14,8% dos animais brasileiros, se destacam Goiás (22,8 milhões de bovinos, 10,6% do total nacional) e Mina Gerais (22,0 milhões de animais, 10,3%).

Outro efetivo que cresceu na Bahia, entre 2018 e 2019 foi o de suínos (+1,2%), que chegou a 1,127 milhão de animais. O estado tem apenas o 10o maior rebanho de suínos do país, respondendo por 2,8% dos 40,6 milhões de animais existentes no país.

A região Sul lidera, e os maiores efetivos estão em Santa Catarina (7,6 milhões de animais, 18,7% do total), Paraná (6,8 milhões, 16,9%) e Rio Grande do Sul (5,6 milhões, 13,9%).

