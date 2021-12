Denúncias de eventos ilegais no Réveillon serão priorizadas, afirma SSP

Denúncias sobre festas ilegais de réveillon, nesta quinta-feira, 31, serão priorizadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Seundo o órgão, equipes específicas nos Centros Integrados de Comunicações (Cicom) acionarão, com mais celeridade, viaturas.

No Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB, em Salvador, e nos 22 Cicoms distribuídos por todas as regiões do estado, as informações sobre eventos e aglomerações receberão tratamento diferenciado.

Além do 190, o Disque Denúncia da SSP, através dos telefones 71 3235-0000 (SSA e RMS) e 181 (interior) também encaminhará com mais rapidez informações sobre festas irregulares.

