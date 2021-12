Denunciado por corrupção, secretário de Santo Amaro é preso

Investigado pelo Ministério Público por improbidade administrativa, o secretário de educação de Santo Amaro, Tales Antônio Moraes Campos, foi preso na manhã desta quinta-feira, 28, por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil.

O secretário teve a prisão preventiva decretada pela Justiça a pedido do MP-BA, e encontrava-se foragido. Ele foi localizado pela polícia num imóvel em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

Tales Campos e mais 14 funcionários da pasta foram denunciados por um esquema de enriquecimento ilícito que teria lesado os cofres do município do Recôncavo no valor atualizado de aproximadamente R$ 36 mil.

Segundo o promotor João Paulo Schoucair, autor da denúncia, foi implementado entre os meses de janeiro de 2012 e junho de 2013 um esquema de incrementos indevidos nos salários dos servidores, que recebiam os valores do município e os repassavam diretamente ao secretário.

Segundo o promotor, o próprio Tales Campos chefiava o esquema, contando com a ajuda da então coordenadora de Recursos Humanos, Sabrina Maria Brito. Eles selecionavam os servidores que iriam receber as 'bonificações' sob as justificativas de atividade complementar, diferença de vencimentos, educação atividade complementar e diferença de desdobramento.

Folhas de pagamento com as alterações eram confeccionadas pela secretaria e os valores eram posteriormente creditados nas contas dos servidores. A própria chefe de RH seria a responsável, segundo o MP-BA, por selecionar os participantes do esquema.

adblock ativo