Denúncia leva à prisão de homens com armas em Feira

Após denuncia anônima, agentes da delegacia de Repressão a Furtos e Roubos - DRFR - de Feira de Santana (a 109 Km de Salvador), prenderam, na tarde desta segunda-feira, 12, Orlean de Lucena Ribeiro e Michael Santos Oliveira. A dupla estava armada com um revolver de calibre 38 e com uma pistola ponto 40, farta munição e R$ 2.400,00.

As prisões ocorreram dentro da casa de numero 41, na Rua E, no Conjunto Residencial Feira X, a 5 km do centro da cidade. Segundo o agente Mendes, contra os acusados existem varias queixas de roubos no município, "inclusive, há suspeitas de homicídios", disse.

Orlean de Lucena Ribeiro cumpre pena no Conjunto Penal de Feira de Santana, sob a acusação de assalto a mão armada e na ultima sexta-feira, 9, foi beneficiado com a saida temporária do dia dos pais. Porém, logo que colocou os pés na rua, dois homens usando um motocicleta, tentaram matá-lo, fazendo vários disparos. Policiais das guaritas reagiram e conseguiram salvar a sua vida. "Trouxemos ele de volta e só depois que a poeira baixou, ele saiu", disse o diretor adjunto do Conjunto Penal , Cleriston Leite.

Acusado de trafico de drogas, Michael é ex-presidiário e encontra-se no livramento condicional - tem direito à liberdade antecipada presos que apresentem boa conduta, desenvolvam trabalhos na prisão e tenham cumprido 1/3 da pena. A dupla foi autuada em fragrante por porte de armas e foi encaminhada para o Conjunto Penal.

Segundo o diretor adjunto do Conjunto Penal de Feira de Santana, Cleriston Leite, esse ano foram beneficiados com saída temporária do dia dos pais, 105 detentos. Em 2012, cinco presos a mais tiveram o beneficio e menos de 5% não retornaram no prazo estabelecido por lei, que são de sete dias a partir da saída. "Entre três e cinco, essa tem sido a nossa média de não cumprimento da lei, nesses períodos comemorativos", disse.

