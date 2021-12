Denúncia contra a Sesab é suspensa

O presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, desembargador Hilton Queiroz, suspendeu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que exigia a descentralização da distribuição de medicamentos análogos de insulina na Bahia.

Na ação civil pública, o MPF denunciou o titular da Sesab, Fábio Vilas-Boas, junto com o secretário-executivo do Ministério da Saúde (MS), Antônio Nardi, em liminar interposta em 2012, por entender que o fornecimento de insulina concentrado em Salvador prejudicava pacientes do interior.

Para tomar a decisão, o desembargador entendeu que a descentralização já havia sido concluída por parte da Sesab, para evitar o deslocamento dos munícipes para o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia (Cedeba), em Salvador.

Distribuição

No despacho, Queiroz frisou que o protocolo de descentralização havia sido anexado na ação civil pública, para comprovar que a distribuição de insulina passou a ser feita em 18 Núcleos Regionais e Bases Operacionais de Saúde na Bahia.

As bases estão nas cidades de Juazeiro, Irecê, Amargosa Barreiras, Boquira, Brumado, Caetité, Cruz das Almas, Vitória da Conquista, Itabuna, Alagoinhas, Cícero Dantas, Eunápolis, Ilhéus, Jequié, Senhor do Bonfim, Guanambi e Serrinha.

Para o desembargador, a decisão do MPF “invade seara reservada à competência do ente federado, que, como visto, não está omisso”, e atropela a ordem jurídico-administrativa ao impor multa processual ao secretário, ao determinar bloqueio de conta pessoal.

De acordo com a denúncia do MPF, “os diabéticos residentes no interior tinham que se deslocar até Salvador para uma perícia médica prévia, além de terem que buscar mensalmente as insulinas na capital baiana”.

O documento do MPF informa que, passados mais de cinco anos, mesmo após sucessivas intimações para efetivação da medida liminar, a União e o estado da Bahia não cumpriram integralmente a decisão judicial.

Compromisso

Por nota, a Sesab reiterou o compromisso com o fornecimento regular de insulina, por meio do esforço para implantação de uma fábrica no estado, motivo pelo qual o governador Rui Costa e o secretário viajam à Ucrânia no próximo dia 25, para assinar um memorando de entendimento entre a Bahiafarma e um laboratório local.

Por meio de nota, o MS informa que não foi notificado pelo MPF e que a entrega desses insumos está regular em todo o país, conforme demanda das secretarias estaduais da Saúde.

No texto consta ainda que “os estados e os municípios são responsáveis pelo financiamento, seleção, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, além da distribuição e dispensação dos insumos complementares destinados aos usuários”.

