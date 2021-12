Dentista e sobrinha morrem carbonizadas em colisão na BA-262

A dentista Lara Fernandes de Carvalho Costa, de 42 anos, e a sobrinha, Paloma Souza Fernandes, de 22 anos, morreram carbonizadas após o carro de Lara colidir com outro de passeio na BA-262, na altura da cidade de Aracatu (a 618 quilômetros de Salvador). O acidente ocorreu na noite deste domingo, 20.

Segundo o portal Brumado Notícias, Lara conduzia um Pálio Weekend, no sentido Vitória da Conquista, quando perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu na lateral de uma caminhonete Amarok, que trafegava em sentido contrário. O impacto fez com que os dois carros pegassem fogo, mas somente o motorista e os passageiros da caminhonete conseguiram abandonar o veículo.

Eles ainda tiveram ferimentos leves e foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Professor Magalhães Neto, em Brumado. Já Lara e Paloma, que eram moradoras de Caetité, morreram na hora.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

