Dentista é assassinado após briga em Ibicaraí

Um dentista foi assassinado na madrugada desta segunda-feira, 8, no município baiano de Ibicaraí, no sul do estado. Cleidson Dias Cardoso foi morto na porta de casa quando retornava de uma festa. Ele foi atingido na mão e tórax.

A polícia trabalha com a hipótese de crime de vingança. Há informações de que a vítima teria se desentendida com um supeito, que não teve o nome revelado, há quatro meses por conta de uma disputa por som de carro.

Cleidson chegou a ser levado para o hospital da cidade, mas já chegou sem vida.

