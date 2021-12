Dengue hemorrágica pode ter matado soldado PM em Jequié

O corpo do soldado PM Ângelo Leonardo Matos Gouveia de Astrê, 32, foi enterrado na tarde desta segunda, 20, no Cemitério São Lázaro, em Jequié (196 km da capital), sudoeste baiano. As causas da morte ainda são desconhecidas, mas a suspeita é que o soldado tenha sido vítima de dengue hemorrágica.

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) informou que a Vigilância Epidemiológica Estadual investiga a morte do policial.

O soldado morreu na noite do último sábado, 18, no Hospital Santa Helena, nesse município.

Segundo informações do 9º Batalhão da Polícia Militar de Vitória da Conquista, onde o militar trabalhava, Gouveia estava de férias em Jequié, passou mal, sentindo dores abdominais, nos rins e nas pernas na manhã de sábado, vindo a falecer.

Hospitalizado

O PM recebeu atendimento no Hospital Santa Helena, passou por exames e foi liberado. Já em casa, as dores e os vômitos com sangue se intensificaram, tendo o quadro se agravado. Ele foi hospitalizado no início da noite. O hospital chegou a providenciar uma UTI e o soldado aguardava a transferência para Vitória da Conquista, mas não resistiu e morreu, por volta das 22h20.

A Sesab informa que a Vigilância Epidemiológica Estadual não havia recebido qualquer notificação sobre a suspeita de dengue hemorrágica como a causa do óbito. Em nota, o 9º Batalhão da PM de Vitória da Conquista lamentou a morte do soldado, informando que ele estava na PM há seis anos e era trompetista da banda da corporação, em Conquista.

O PM também trabalhou por três anos na 77ª Companhia Independente da PM e Companhia Independente de Policiamento Especializado Sudoeste, também em Conquista. O jovem, conhecido como Leonardo Gouveia, participou do festival de música promovido pela prefeitura de Vitória da Conquista e cursava o 8º semestre de Direito na Faculdade Independente do Nordeste (Fainor) no município.

adblock ativo