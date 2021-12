Delegado é morto por policiais militares em Itabuna

O delegado José Carlos Mastique foi morto por policiais militares na madrugada deste domingo, 28, em um posto de combustíveis próximo ao Shopping Jequitibá, em Itabuna. Segundo informações da Polícia Civil, ele estava com outro delegado, e a namorada, a quem tentou proteger de um policial militar, de prenome Cleomario, que estava de folga e embriagado.

Os delegados foram abordados e se identificaram como policiais. Ao pegar a arma para entregar aos policiais militares, a vítima foi alvejada e morreu no local. Em seguida, ele foi socorrido pela mesma guarnição para o Hospital de Base de Itabuna. O outro delegado não foi ferido.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (Sindpoc) repudiou a situação.

"O Sindpoc repudia a ação desastrosa perpetrada por uma guarnição de policiais militares, onde o cabo da PM Cleomario, assassinou o delegado da Polícia Civil Mastique, após a vítima tentar evitar uma agressão de um policial militar de folga contra a sua acompanhante. Os policiais civis Mastigue e Figueiredo ao serem abordados se identificaram serem policias e estarem armados. O Delegado ao pegar a arma, para entregar aos policiais militares foi alvejado, vindo a óbito no local, com objetivo de modificar o cenário do ocorrido, simularam socorro à vítima.Os investigadores da Polícia Civil iniciaram a investigação para esclarecer a sociedade com a verdade dos fatos, responsabilizando o autor dessa truculência que ceifou a vida do nosso colega', disse o comunicado.

Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), informou que determinou apuração rigorosa da ocorrência.

A Corregedoria Geral da SSP acompanha as investigações iniciadas pela 6ª Coorpin (Itabuna).

