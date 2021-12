Delegado é assassinado em Feira de Santana

O delegado Gesta Dermeval, de 58 anos, foi assassinado por volta do meio dia deste sábado, 21, durante uma tentativa de assalto no Centro de Abastecimento, em Feira de Santana, a 109 quilômetros de Salvador.

A vítima, que trabalhava em Salvador, foi baleado com um tiro no tórax. Ele estava acompanhado do primo Edson Andrade Ribeiro, que o socorreu para o Hospital São Matheus, mas Gesta não resistiu e chegou sem vida a unidade hospitalar, segundo informações do Acorda Cidade.

Ainda segundo o site, a polícia informou que o delegado e o primo faziam compras, quando os bandidos chegaram portando um revólver. Depois de um tempo, os suspeitos atiraram e fugiram do local.

Os policiais fizeram rondas pela região, mas ninguém foi preso. Ainda não há informações sobre os autores do crime. A polícia investiga o caso.

