Delegado desaparece durante viagem de carro para Vitória da Conquista

O delegado Marco Antônio Torres, titular da Delegacia de Barra da Estiva, no sudoeste baiano, está desaparecido. De acordo com a 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior, que tem sede em Brumado, ele foi visto pela última vez na tarde de quinta-feira, 12, quando deixou o município.

O delegado iria para Vitória da Conquista, mas não chegou na cidade até a manhã desta sexta. Marco Torres conduzia uma Hilux branca de placa PKV-3845. Policiais realizam rondas na região para tentar localizar o delegado.

