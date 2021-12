Delegacias recebem 31 novas viaturas para reforçar segurança

O secretário da Segurança Pública (SSP), Maurício Teles Barbosa, entregou 31 novas viaturas para reforçar a frota da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 1º, no prédio da secretaria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Foram contempladas 17 delegacias em cidades do interior da Bahia, como Macururé, Morpará, Brejolândia, Serra do Ramalho, Antônio Cardoso, João Dourado, Medeiros Neto, Retirolândia, Aramari, Pedrão, Barro Preto, Paripá, Baianópolis, Caldeirão Grande, Piritiba, São José do Jacuípe e Itapebi.

Segundo o diretor do Departamento de Administração, Planejamento e Finanças (DPAF), delegado Gildécio Souza, essas novas viaturas são parte de um lote de 55 veículos, adquiridos por meio de licitação para substituição de 220 unidades. "Locamos essas 55 viaturas sem nenhum custo adicional, em virtude da economia proporcionada pelo novo processo licitatório", afirmou Gildécio.

A destinação dos 24 veículos não entregues ainda está sendo definida. São veículos locados, modelos Palio Weekend e Gol, além de caminhonetes, todos padronizados e destinados à atividade investigativa.

adblock ativo