Delegacia tem duas fugas em 48h; 26 presos escaparam

Duas fugas em menos de 48 horas resultaram em 26 foragidos do complexo policial de Irecê, na região norte da Bahia. De acordo com a polícia, no último domingo, 29, 12 presos fugiram da delegacia por um buraco feito no teto. Já na madrugada de segunda-feira, 30, outros 14 presos escaparam pelo mesmo buraco.

Segundo a delegacia, o buraco na unidade aberto pelos presos foi fechado na tarde desta segunda. A polícia faz buscas pelos fugitivos.

Até a noite de segunda, quatro deles haviam sido recapturados.

