Delegacia de Camacan suspende atividades por risco de desabamento

A delegacia do município de Camacan, no Sul baiano, paralisou as atividades por tempo indeterminado devido a problemas de infraestrutura. A situação foi denunciada nesta terça-feira, 15, pelo Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (Sindpoc), que solicitou ao Ministério Público a interdição da unidade.

Um laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) aponta que a parede e a sala da delegacia sofrem risco de desabamento. Além disto, de acordo com o sindicato, a única viatura da unidade apresenta problemas técnicos e está há uma semana sem uso.

"Essa situação retrata a falência do sistema de Segurança Pública. O abandono do Estado no investimento estrutural das unidades e na qualificação dos policiais civis", ressaltou em nota o presidente do Sindpoc, Marcos Maurício.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a unidade policial, mas foi informada de que somente o delegado Francesco Denis, que não estava em serviço, pode responder à solicitação.

Delegacia sofre com problemas de infraestrutura (Foto: Divulgação | Sindpoc)

adblock ativo