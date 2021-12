Deficiente visual é preso pela PRF por condução perigosa

Um homem com deficiência visual foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última sexta-feira, 25, por conduzir uma motocicleta embriagado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no km-377 da BR-242 - trecho do município de Seabra, na Chapada Diamantina.

De acordo com a polícia, durante a abordagem, a embriaguez do condutor foi observada pelos agentes, que realizaram o teste de etilômetro. O resultado constatou o valor de 0,42 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões - superior ao permitido.

Segundo a PRF, o homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Seabra, a 450 km de Salvador. Ele responderá pelos crimes de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

