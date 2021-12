Deficiente físico e filho adolescente são executados a tiros em Itabuna

Um homem de 39 anos e o filho de 15 foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira, 13, no município de Itabuna, no Sul do estado. O crime teria sido cometido por homens armados, que invadiram a casa onde as vítimas moravam, no bairro Daniel Gomes, por volta das 4h30.

Adeilto Cardoso Santos, que era deficiente físico, foi executado com 20 tiros. O corpo dele foi encontrado no quarto do imóvel. Já o adolescente A.O.S estava na sala da casa e foi morto assassinado com dois disparos, um deles atingindo a região do coração.

Segundo informações do site local Vermelhinho BA, Adeilto passou a utilizar uma cadeira de rodas após uma tentativa de homicídio. O pai de Adeilto informou à polícia que ele já havia sido preso, mas não soube informar o motivo.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica, onde serão periciados. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Itabuna.

Com este caso, Itabuna soma quatro homicídios em setembro e 96 no ano.

