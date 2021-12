Deficiente físico é assassinado dentro de bar em Eunápolis

Um homem identificado como Alisson Cardoso dos Santos, de 23 anos, foi assassinado na tarde desta segunda-feira, 12, no bairro de Pequi, em Eunápolis (a 671 km de Salvador). A vítima era portadora de deficiência física e estava consumindo bebida alcoólica em um bar, quando por volta das 15h foi surpreendida pelos criminosos.

Segundo informações da Polícia Militar, os autores fugiram a pé. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. As informações são do site Radar 64.

De acordo com populares, uma pessoa que estava no bar no momento dos disparos também foi atingida por um tiro de raspão na perna, mas foi embora sem esperar atendimento médico.

As informações iniciais dão conta de que Alisson foi atingido por sete tiros, a maioria nas costas e na cabeça.

Conforme moradores da região, Alisson ficou deficiente após ser baleado pela Polícia Militar, em outubro de 2012, no mesmo bairro. Na ocasião, ele foi acusado de participação em assalto frustrado a uma casa lotérica, com mais duas pessoas que foram detidas.

