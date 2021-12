Defesa pede anulação de processo contra Kátia Vargas

A defesa da médica Kátia Vargas pediu a anulação do processo que a acusa de ter provocado a morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle em acidente, em outubro, no bairro de Ondina. Em recurso impetrado junto à 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA nesta quinta-feira, 19, a defesa da médica argumenta que o Ministério Público mudou a acusação com o processo em fase de alegações finais, sem que a acusada tivesse direito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Segundo o advogado Sérgio Habib, na denúncia feita pelo promotor de justiça David Gallo - com base em depoimento de uma testemunha - o carro de Kátia Vargas teria batido violentamente contra a moto dos irmãos. No entanto, continua Habib, durante audiência em juízo, a testemunha disse que o veículo apenas "triscou" na traseira da moto. Para Habib, o MP mudou o texto da acusação para se adequar ao novo depoimento.

O advogado observa, ainda, que a acusação teria incluído o agravante "motivo torpe" no final do processo, o que não teria sido discutido na instrução. Habib defende que agora há uma nova definição jurídica do fato com base em novas circunstâncias.

Caso seja acatada a nulidade, o processo será extinto e terá que reabrir a instrução processual. Habib antecipa que, caso o Tribunal de Justiça da Bahia não acate o recurso, a defesa irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

adblock ativo