Defensoria Pública da Bahia terá cota orçamentária reduzida

Com um déficit de 319 defensores públicos, a Defensoria Pública do Estado da Bahia teve a proposta de orçamento para 2015 reduzida em cerca de R$ 11 milhões pela Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (Seplan). A decisão teria sido tomada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A Defensoria, que atualmente cobre apenas 45% da população baiana com 264 defensores, está com uma cota prevista de R$ 152,9 milhões para 2015 (ante os R$ 163,2 milhões em 2014), por este ter sido o valor máximo permitido pela LDO para o orçamento do órgão para o ano que vem.

A proposta enviada pela defensora pública geral, Vitória Bandeira, no último dia 28 de julho - prazo final do Sistema de Finanças da Seplan (Fiplan) -, não agradou aos defensores, embora a mandatária da Defensoria também julgue que "o valor não atende às necessidades básicas do órgão".

Vitória Bandeira explicou que o formulário do Fiplan não permitia solicitar um valor acima dos R$ 152 milhões. "A lei obriga que a gente envie as propostas até 28 de julho, dentro do valor estipulado, quando o ideal seria um orçamento de R$ 200 milhões. Não nos foi dada alternativa", argumentou.

No entanto, o diretor da Associação dos Defensores Públicos da Bahia (Adep-BA), Rafson Ximenes, rebate que a Defensoria poderia ter enviado uma proposta orçamentária alternativa.

"A Seplan faz o cálculo, mas a Defensoria Pública poderia ter apresentado seu próprio orçamento", afirmou o dirigente.

Apesar do imbróglio financeiro da instituição, quem deve sofrer os reflexos desse contingenciamento é a população, já que a Defensoria poderia nomear até mais 25 defensores para as vagas remanescentes do último concurso, realizado em 2010.

"Das instituições de Justiça, a Defensoria Pública é a que possui o menor quadro de pessoal. Se houver esse corte, além do risco de perdermos mão de obra qualificada, a população pode ter o atendimento prejudicado, porque os defensores estão sobrecarregados", disse Ximenes.

Seplan

Segundo a defensora pública geral, quando a atual gestão assumiu o órgão, em março de 2013, apenas 31 defensores haviam sido nomeados. Entre aquele mês e agosto de 2014, mais 44 foram chamados. "O concurso, inicialmente, previa 50 vagas. A depender da disponibilidade de recursos, poderíamos convocar mais defensores", explicou Vitória Bandeira.

Ainda conforme Vitória Bandeira, apesar do quadro de pessoal reduzido, ainda assim, o órgão possui servidores presentes em todas as cidades baianas com mais de 100 mil habitantes. "À exceção de Barreiras, estamos nos maiores municípios da Bahia", concluiu.

Por meio de nota, a Seplan informou que a cota orçamentária prevista para cada um dos poderes no estado é calculada com base nas regras do artigo 30 da LDO 2015. A variação de um ano para o outro, prossegue a nota, acontece com base no valor utilizado por cada órgão.

Ainda segundo o texto da Seplan, o orçamento do estado para o exercício de 2015 ainda está em fase de elaboração e deverá ser enviado para a Assembleia Legislativa da Bahia até o dia 30 de setembro para iniciar a tramitação, conforme ocorre todos os anos.

