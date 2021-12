Defensoria pede apuração em prédio usado por MSTS

Os defensores públicos Alexandra Soares e Alex dos Santos encaminharam, nesta terça-feira, 12, ofício à 6ª Delegacia Territorial, em Brotas, para que a unidade apure se há crime de cárcere privado no prédio ocupado pelo Movimento dos Sem-Teto de Salvador (MSTS).

Localizado no Horto Florestal, região nobre da cidade, o imóvel em construção foi tomado por integrantes do movimento desde o último domingo. "A gente resolveu apurar diante das informações de que ora bloqueiam o acesso e entrada de alimentos, ora é permitido", afirmou Alexandra.

A delegada Maria Dail, da 6ª Delegacia, disse, no final da tarde desta terça, que ainda não havia recebido o ofício da Defensoria Pública.

Na segunda, 11, após mediação da Defensoria Pública, cerca de 40 pessoas que ainda estão no imóvel tiveram acesso a suprimentos. Mas, na manhã desta terça, seguranças particulares voltaram a impedir a entrada de alimentos, bebidas e novos integrantes do MSTS.

Alguns que haviam saído para trabalhar não conseguiram mais entrar no imóvel. O acesso, feito pelos fundos do prédio, foi reforçado com tapumes metálicos.

Segundo o advogado Gustavo Moris, que diz representar o empresário paulista João Lopes, suposto dono de 33 dos 36 apartamentos, seguranças estão orientados. "Estamos protegendo a propriedade privada. Se eles saírem, não voltam e nenhum objeto entra", afirmou.

Os integrantes do MSTS alegam que a construção está abandonada há mais de 30 anos, por isso foi escolhida para a ocupação. "A ideia é permanecer aqui até o governo resolver o problema de moradia da gente", disse o coordenador do MSTS, Jhones Bastos.

Ele também negou que integrantes do MSTS estejam armados no local, conforme fora veiculado nesta terça. "A suposta arma exibida pela TV é uma pistola de cola que encontramos na construção", explicou. Ele ainda antecipou que 45 prédios abandonados, e por eles mapeados, serão ocupados nos próximos dias.

A delegada Maria Dail disse que a polícia foi nesta terça ao local e Jhones não estava. "O que o MSTS está fazendo é errado, ocupar propriedade privada. Ele também precisa ser ouvido a respeito da suposta arma que apareceu no vídeo", afirmou.

Na quinta, 14, segundo ela, nova equipe será enviada ao local para que o líder do MSTS preste esclarecimento: "Se ele alega cárcere privado, tem que vir aqui".

Listagem

Os defensores públicos informaram que pediram ao MSTS o nome das pessoas que estão no imóvel para oficiar estado e município, a fim de saber se estão inscritos no programa federal Minha Casa, Minha Vida.

Outro ofício foi encaminhado ao Cartório de Registro de Imóveis para averiguar quem é o dono do imóvel ocupado pelo MSTS, que tinha até esta terça para desocupá-lo, segundo notificação da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom).

O diretor de fiscalização, Murilo Aguiar, disse que a notificação deve-se à falta de condições de habitabilidade no prédio: "Está inacabado. Há laterais sem parede. Não tem água, energia nem proteção de escada ou qualquer equipamento de segurança". Quanto à saída dos ocupantes, disse que "é uma questão entre o proprietário e os sem-teto. A Sucom age em área pública".

Na tarde desta terça, a equipe de A TARDE esteve no local e comprovou que os tapumes metálicos estavam com cadeado e não havia seguranças na entrada usada pelos ocupantes do edifício.

O advogado Gustavo Moris chegou com seguranças e pediu que fossem à delegacia prestar queixa, alegando que o pessoal do MSTS trocou o cadeado colocado para proteger a propriedade. Eles se recusaram a obedecer.

adblock ativo