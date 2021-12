Defensoria obriga igreja a indenizar terreiro em Camaçari

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-Ba) conseguiu uma liminar indenizatória por danos morais em nome do Terreiro Oyá Denã, em Camaçari, na quarta-feira, 7. O terreiro era atacado moralmente pela Igreja Casa de Oração Ministério de Cristo, que fica em frente ao local.

Cada réu deverá pagar a partir de R$ 2 mil de multa caso pratiquem ou incentivem atos de intolerância religiosa ou profiram qualquer ofensa ao Oyá Denã. De acordo com a Justiça, as práticas ocorriam com frequência, perturbando a livre manifestação religiosa, o que indica também violação à liberdade de culto, assegurada pela Constituição Federal.

Além disso, caso a igreja não faça revestimento acústico na sede em até 30 dias e se abstenha de realizar culto fora das normas do Decreto Municipal 4.499/2007, deverá pagar multa a partir de R$ 5 mil por dia de atraso.

Segundo os membros do terreiro, Yalorixá Mildreles Dias Ferreira, "Mãe Dedé", morreu depois de uma noite intensa de manifestação de ódio.

