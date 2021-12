Defensoria intensifica realização de exames de DNA gratuitos

A Defensoria Pública da Bahia vai intensificar a realização gratuita de exames de DNA para reconhecimento de paternidade em Salvador e no interior do Estado. A "Ação Cidadã Sou Pai Responsável" começa nesta quarta-feira, 30, e se estende até 8 de agosto, com atendimento das 8h às 17h.

O teste de DNA é rápido, simples e indolor, bastando a coleta de amostra de saliva para sua realização. Após a coleta do material, mães e possíveis pais são convidados a comparecerem à Defensoria e presenciarem a abertura do resultado do exame. Se confirmada a paternidade, os responsáveis são orientados pela Instituição a entrarem em um acordo quanto à inclusão do nome do pai no registro civil e quanto às ações decorrentes desta - pensão alimentícia, guarda, entre outras.

Segundo informações do órgão, além da assistência jurídica, as famílias recebem também assistência interdisciplinar, através de equipe psicossocial. A intenção da equipe é orientar sobre a importância do vínculo afetivo entre pais e filhos e das relações de segurança estabelecidas a partir do fortalecimento da estrutura familiar.

Atualmente, o projeto atende Salvador e o interior da Bahia, com atividades regulares durante todo o ano nas cidades em que a Defensoria Pública possui sede regional - Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro e Santo Antônio de Jesus. Na capital, os atendimentos acontecem no Núcleo de Mediação Familiar da Defensoria Pública da Bahia, localizado na Rua J.J. Seabra, s/n, 2º andar do Shopping Baixa dos Sapateiros. Interessados podem ligar para o Disque Defensoria, 129 (telefone fixo), para mais informações.

adblock ativo