Defensoria auxilia trans que queiram mudar nome no RG

A Defensoria Pública da Bahia (DP-BA) está dando assistência jurídica para dar início ao procedimento judicial que permite a modificação do nome e do sexo no registro de nascimento. Para ter acesso às alterações de nome e sexo, não é preciso que a pessoa tenha feito intervenção cirúrgica para mudança de sexo.

Na última quinta-feira, 17, foi realizado um mutirão de assistência na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O defensor público titular do 3ºDP de Fazenda Pública de Camaçari, Felipe Noya, disse que a intenção é interiorizar o dever institucional, a promoção dos direitos e a garantia de igualdade para pessoas trans.

Ao ser provocada, a Defensoria Pública entrará com uma ação na Vara de Registros Públicos.

