Decretado estado de emergência em 16 municípios

A chuva continua a causar transtornos na capital e parte do interior. A previsão é que o mau tempo prossiga nesta sexta-feira, 19, numa frente fria que no início da semana se instalou sobre a região metropolitana de Salvador e regiões de seu entorno. Mas os extremos norte e sul do estado também sofrem com a chuva.

O governo decretou estado de emergência em 16 municípios do baixo sul, que será publicado na edição desta sexta do Diário Oficial do Estado. São eles: Presidente Tancredo Neves, Laje, Igrapiúna, Ituberá, Ipiaú, Nilo Peçanha, Ubatã, Cairu, Camamu, Valença, Teolândia, Taperoá, Aurelino Leal, Maraú, Ibirapitanga e Barra do Rocha. O decreto permite que o estado atue emergencialmente nas cidades afetadas, facilitando a redução dos danos em caráter de urgência.

Segundo o superintendente da Sudec e coordenador do grupo de trabalho, Salvador Brito, "precisamos restabelecer os serviços essenciais para a população, como o acesso a abrigo, alimentação e medicamentos. O deslocamento de máquinas para a região e a recuperação do acesso das pessoas às rodovias também estão entre primeiras medidas a serem tomadas por parte do estado".

Em Cairu, os distritos mais atingidos foram São Sebastião, Gamboa e Morro de São Paulo, estes dois últimos destinos turísticos bem procurados no verão. Em Ituberá, a situação piorou quando o nível da água encobriu a rua e uma ponte urbana. Segundo informações de Dijeane Costa, presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura solicitou a desocupação dos imóveis vizinhos à ponte, que fica na Rua Coronel Barachisio Lisboa, nas proximidades da prefeitura e do Banco Bradesco.

Presidente Tancredo Neves vive situação crítica há 48 horas. "As estradas vicinais ficaram quase todas interditadas por conta de deslizamentos de terra. A gente teve cerca de 12 pontes destruídas e o calçamento danificado. A cidade está em situação de calamidade", lamenta o prefeito Moacy Pereira.

No povoado de Umbaúba, uma família ilhada foi resgatada em um helicóptero da PM. "Como ficaram muito tempo sem se alimentar, eles tiveram de ser hospitalizados, mas já foram liberados. A casa, infelizmente, foi completamente destruída", contou o prefeito. A BA-026, entre Amargosa e Santo Antônio de Jesus, ficou interditada devido aos deslizamentos de terra.

Em Salvador, choveu nesta quinta-feira, 18, dez horas ininterruptamente. De acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer instável pelo menos até esta sexta. Segundo a meteorologista daquele instituto, Marinês Cardoso, das 9h de quarta, 17, até às 9h desta quinta, choveu em Salvador cerca de 12,9 mm.

Depois de uma manhã bem difícil, com engarrafamentos e alagamentos, o período da tarde desta quitna foi um pouco melhor para o soteropolitano. Nesta quinta, de acordo com a Codesal, foram 35 solicitações até 16h. Três delas decorrentes de alagamentos, 15 ameaças de desabamento e deslizamento, 16 deslizamentos de terra e um rompimento de pista. Um dos pontos alagados foi a avenida Heitor Dias. Os chamados aconteceram nos bairros do Imbuí, Sussuarana, Matatu de Brotas, Tancredo Neves, Costa Azul, Ondina e São Caetano.

Em Feira de Santana, a 109 km de Salvador, um dos locais mais críticos foi a rua Tucano, no Parque Getulio Vargas. Ali, é antigo o problema da falta de escoamento da água pluvial. Quando chove muito, casas são invadidas e o trânsito de veículos fica inviável.

