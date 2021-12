Decretada situação de emergência em Candeias e Santo Amaro

Na edição do Diário Oficial deste sábado, 18, o Governo do Estado da Bahia decretou 'Situação de Emergência' para os municípios de Candeias e Santo Amaro, localizados na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no Recôncavo baiano, respectivamente, devido aos danos causados pelas chuvas dos últimos dias.

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria da Casa Civil, constatou danos decorrentes de inundações em Santo Amaro, que terá seu decreto prolongado por 180 dias, para que que o atendimento à população e às atividades econômicas afetadas seja pleno. Candeias, que foi afetada por deslizamentos de terra, o decreto estará estendido pelo período de 90 dias.

A situação emergencial dos municípios foi apresentada ao ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, na última quarta-feira, 15, pelo governador Rui Costa, acompanhado pelo prefeito de Candeias, Francisco Conceição e pelo prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado.

Rui afirmou que foram apresentados relatórios dos dois municípios, solicitando ações de apoio emergencial do Ministério e da Defesa Civil Nacional. "Em Candeias, será elaborado um projeto para construção de várias encostas. Já em Santo Amaro foi feito projeto de alargamento e drenagem do rio que passa pela cidade. Uma outra opção para esse município seria a construção de uma barragem e, para isso, o Governo do Estado vai iniciar os estudos para fazer um anteprojeto e trazer ao Ministério".

