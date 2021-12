Decisão ocorre após repercussão de prisão de grávida em São Paulo

A decisão do STF de votar o pedido de HC coletivo só ocorreu, no entanto, uma semana depois de toda repercussão negativa sobre a prisão de Jéssica Monteiro, 24 anos, que passou cinco dias com o filho recém-nascido na carceragem de uma delegacia em São Paulo.

Na ocasião, a prisão da suspeita de tráfico causou indignação pelo conjunto de ações da delegada Rosa Fernandes, que pediu a prisão, da promotora Ana Laura Ribeiro Teixeira Martins – à época grávida –, que encaminhou a denúncia aceita pelo juiz Cláudio Salvetti D'Angelo.

Jéssica foi presa após a polícia flagrar o marido dela com quatro trouxinhas de maconha, em um bar vizinho à pensão onde o casal morava. Após uma batida no imóvel, a polícia encontrou mais 37 trouxas de maconha e 40 mini-tubos de cocaína, que não estavam em posse da suspeita prestes a parir.

Projeto de lei

Na última terça, 8, o Plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei (PLS) 64/2018, de autoria da senadora Simone Tebet (MDB-MS), para que, além das mulheres com perfil delimitado pelo HC do STF, as presas já condenadas também tenham direito à progressão de pena.

Ainda a ser submetido à votação na Câmara dos Deputados, o projeto delimita a progressão a rés primárias, que não integrem organização criminosa e não tenham atendado contra os filhos. O PLS prevê o benefício a quem já tenha cumprido 1/8 ou 12,5% da pena.

