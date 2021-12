Decisão do CNJ garante posse de terra para 300 agricultores

Em julgamento realizado na manhã desta terça-feira, 13, em Brasília, o plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ratificou liminar concedida anteriormente pelo ministro João Otávio Noronha, mantendo a posse da terra para cerca de 300 agricultores de Formosa do Rio Preto (a 992 km de Salvador).

Com esta decisão, segundo o advogado dos produtores, Leonardo Lamachia, “o Conselho Nacional de Justiça fez, efetivamente, justiça”, afirmou.

Reconhecimento

Ele esclareceu ainda que a discussão neste processo não tem nenhuma relação com grilagem de terras.

“Não se está discutindo regularização fundiária, o que há, nesta região, são inúmeros produtores rurais de boa-fé e trabalhadores que, há aproximadamente 30 anos, desenvolvem suas atividades de forma íntegra e que adquiriram regularmente suas propriedades, com o aval do Estado”, enfatizou Lamachia.

A liminar neutraliza a portaria 01/GHS, do juiz da comarca local, que no mês de setembro havia deferido administrativamente a reintegração de posse para uma pessoa física de 340 mil hectares de terra.

Do total, 251 mil hectares com produção agrícola, principalmente feijão, soja, algodão e milho.

Início

O histórico de produção agropecuária em grande escala nesta região data do início da década de 80, quando os primeiros produtores adquiriram as terras.

O incentivo veio por meio do programa de cooperação técnica entre os governos do Brasil e do Japão, denominado Prodecer II.

São terras produtivas, reconhecidas pelos agentes financiadores e por todos os projetos e programas de agricultura do estado, argumentou a defesa dos produtores.

