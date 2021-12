Datas para recadastramento e cadastramento do Transporte Universitário são divulgadas

Terá início na segunda-feira, 4, e segue até 1° de março, o recadastramento do transporte universitário de Camaçari, para os estudantes que já utilizam o serviço. Nesse caso, a Secretaria de Serviços Públicos (Sesp) irá enviar um e-mail para os alunos contendo um link com login e senha para que seja realizado o recadastramento online no portal da Prefeitura.

Já para aqueles que ainda não utilizam o serviço será realizado entre os dias 11 e 15 de março. Para ser efetivado, é necessário o preenchimento da ficha de inscrição, disponibilizada no site da Prefeitura no referido período. Depois, o aluno deverá comparecer a um dos postos de atendimento do programa com a ficha de inscrição impressa e assinada pelo estudante ou responsável.

Devem ser entregues também foto 3x4, comprovante de matrícula, comprovante de residência, título de eleitor com biometria do município, RG e CPF.

Os postos de atendimento do programa ficam localizados na Sesp (Loteamento Espaço Alfa – Jardim Limoeiro, s/n) e na Prefeitura Avançada da Orla (Estrada do Coco, Km 13, s/n, Abrantes). O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 17h.

