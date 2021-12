Daniela Mercury encerra folia com show no palco no Farol da Barra

A cantora Daniela Mercury faz um show gratuito neste sábado de Carnaval, no palco Skol, montado no Farol da Barra. A apresentação da artista começará depois que o último trio sair da concentração do desfile em direção a Ondina.

O Carnaval da cantora tem sido bastante marcante. Na sexta-feira, 24, a artista causou ao celebrar mais uma vez a união com a jornalista Malu Verçosa, em pleno circuito Dodô. Na ocasião, Daniela comandou um trio sem cordas. Segundo a cantora, foi um casamento simbólico com a intenção de reforçar o empoderamento gay.

