Dama de espadas do 'Baralho do Crime' morre durante confronto em Portão

A dama de espadas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Bruno Ramos Figueiredo, o 'Bruno Bruxo', morreu após confronto com a polícia em Lauro de Freitas, situada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no sábado, 25.

Bruno, que estava foragido, era apontado de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas com atuação na Liberdade e de envolvimento em diversos homicídios. Durante operação policial, ele foi localizado no bairro de Portão e reagiu à prisão.

Houve troca de tiros e o suspeito ficou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com Bruno, foram encontrados uma pistola 9 milímetros e dois carregadores.

