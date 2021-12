D. Murilo Krieger celebra missa campal

"Salvador é a primeira capital do Brasil e tem o mesmo nome do Nosso Senhor". Com esta afirmação, o arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, abriu a missa campal de celebração ao Natal na tarde desta sexta-feira, 25. O evento litúrgico reuniu cerca de 300 pessoas no largo do São Francisco, no Centro Histórico.

Durante a celebração, o religioso afirmou que o Natal é uma palavra de Deus. "A nossa proposta no Natal é acolher Jesus no coração e lembrar dos ensinamentos", explicou.

Além de comemorar o nascimento de Jesus, o arcebispo aproveitou o clima natalino para chamar a atenção sobre os principais problemas que afligem a humanidade.

"Como bem nos lembrou o papa Francisco, ontem, em Roma, não podemos esquecer que a violência e a guerra são frutos da ganância, egoísmo e inveja humana. E isso não é de Deus".

Atentos às palavra do arcebispo, muito fiéis, como a cozinheira Nailda Nunes, refletiam sobre a data comemorativa. "O Natal, para mim, é uma oportunidade de ter um encontro com Deus e retornar à casa do Pai", disse a devota.

Renovação

Após a celebração da missa, foi apresentado o espetáculo Filhos de Deus Menino Meu. A peça foi produzida pela comunidade católica Shalom. O grupo carismático, fundado há mais de vinte anos, tem como principal característica difundir a paz.

O objetivo da peça foi resgatar a importância do nascimento de Jesus. Segundo a missionária e diretora do espetáculo, Anne Rodrigues, o Natal é o momento de canalizar todas as energias para Jesus. "Para mim, é uma grande alegria expressar a minha religião de forma artística", disse a missionária.

A apresentação chamou a atenção do público não só pela temática, mas também pela criatividade. A estudante do curso de engenharia de minas, que frequenta a paróquia do Resgate, Luana Palma não conseguiu esconder o contentamento.

"Eu amo o Natal, pois se para muitos é um dia triste e solitário, para mim é o dia do nascimento do nosso Salvador", emocionou-se.

