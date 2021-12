D. Geraldo Majella viaja para eleger o novo papa

O arcebispo emérito de Salvador e ex-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Geraldo Majella Agnelo, embarcou, na noite deste domingo, 24, para a Itália, para participar do conclave que se reunirá para eleger o sucessor do papa Bento XVI.

O arcebispo, que deve chegar em Roma na manhã desta segunda-feira, 25, é um dos cinco cardeais brasileiros dentre os 119 religiosos que têm direito a voto. "Minha expectativa é de muita confiança. Toda a Igreja está em oração", declarou.

Embarque - No aeroporto, Majella foi recepcionado pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger e dezenas de fiéis. "Ele não vai sozinho. A Arquidiocese de Salvador vai o acompanhar em orações", disse Dom Murilo.

adblock ativo