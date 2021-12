D. Canô é acompanhada por equipe multidisciplinar

Após a alta médica, sexta-feira à tarde, do Hospital São Rafael, dona Canô, 105 anos, tem atendimento médico em casa, na cidade de Santo Amaro, a 72 km de Salvador.

Segundo informações da família, ela tem à disposição dela uma equipe multidisciplinar de saúde formada por profissionais de diversas áreas: assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, farmacêuticos, fonoaudiólogos e psicólogos. O atendimento será feito por meio de visitas periódicas e avaliações.

Nota divulgada pelo hospital informa que dona Canô atingiu um "estágio de estabilidade minimamente satisfatório para garantir a saída do hospital para uma assistência domiciliar com cuidados avançados".

A decisão de alta foi tomada pelos filhos da matriarca, que atenderam ao pedido de dona Canô. Ela foi internada no último sábado, 15, em decorrência de uma isquemia cerebral transitória - que é uma falha neurológica causada geralmente pela redução do fluxo sanguíneo até a região do cérebro.

Outra causa foi a presença de coágulos nos vasos sanguíneos, prejudicando a circulação o tráfego de oxigênio. Os cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia, filhos de dona Canô, estavam em Salvador para acompanhar a mãe.

