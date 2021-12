CUT fecha BA-535 por 3h em ato contra impeachment

Um grupo de integrantes da Centro Única de Trabalhadores (CUT) protestou nesta sexta-feira, 15, na BA-535, conhecida como Via Parafuso. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), eles fecharam a rodovia entre 5h e 8h, dificultando o acesso ao Polo Petroquímico de Camaçari. A via já foi liberada.

A manifestação faz parte do Dia Nacional em Defesa da Democracia, organizado pela CUT como um protesto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).

Esse é o segundo ato deste movimento na Bahia. Nesta manhã, rodoviários também paralisaram as atividades por 4h em adesão a esta mobilização.

O pedido de impeachment da presidente começa a ser analisado nesta sexta no plenário da Câmara. A votação ocorrerá no domingo. Caso seja aprovado, o processo segue para o Senado.

