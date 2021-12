Curto-circuito causou apagão, diz ONS

O apagão que atingiu os estados do Nordeste e parte da região Norte na noite de quinta-feira, 25, foi causado por um curto-circuito na linha de transmissão Colinas-Imperatriz, que faz parte da interligação entre os sistemas Sul/Sudeste/Centro-Oeste e Norte/Nordeste, informou, na tarde desta nesta sexta-feira, 26, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

<ARQUIVO ID=1287672/>

O problema ocorreu na subestação Colinas, no estado do Tocantins, em uma chave acionadora do capacitor série da linha de transmissão, que ficou danificada, o que resultou no desligamento de oito circuitos de 500 kV a ela conectados.

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu às 11h desta sexta, em Brasília, para avaliar as consequências do problema. Já às 14h, no Rio de Janeiro, aconteceu uma reunião técnica entre a ONS e os engenheiros envolvidos, que orientaram uma análise técnica do problema, a ser encaminhada para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no prazo de 10 a 15 dias.

Na Bahia, todos os municípios foram afetados, de acordo com nota divulgada pela Companhia de Eletricidade do Estado (Coelba). A companhia explica que deixou de receber energia para fazer a distribuição, o que causou o apagão por volta de 23h20 desta quinta.

Apesar de ter causado prejuízo a comerciantes, bares e restaurantes da capital baiana, o apagão não modificou os horários de voos previstos no Aeroporto Internacional de Salvador, que funcionou com geradores, informou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

No Hospital Geral do Estado (HGE), apenas o centro cirúrgico funcionou com o auxílio de geradores.

adblock ativo