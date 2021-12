Cursos técnicos: mais de 10 mil vagas abertas na Bahia

A Secretária de Educação da Bahia abriu as inscrições para 10.610 vagas em 43 cursos técnicos de nível médio, na Rede Estadual de Educação Profissional. Os interessados devem efetuar a inscrição até o dia 22 de janeiro pelo site da Secretaria da Educação. As vagas são para os Centros Territoriais e Estaduais de Educação Profissional, e respectivos anexos, em Salvador e no interior da Bahia, para o primeiro e segundo semestres de 2014.

No momento da inscrição, o candidato deve informar o número do CPF e fazer apenas uma opção de curso, indicando qual o Centro Territorial ou Centro Estadual de Educação Profissional que quer estudar.

Podem participar estudantes que tenham concluído o ensino médio, de forma gratuita, nas redes públicas de educação, no âmbito federal, estadual ou municipal ou que tenha, comprovadamente, cursado o ensino médio em instituição filantrópica, ou em instituição privada na condição de bolsista integral, e querem voltar para a escola para fazer um curso técnico.

Há vagas para 11 eixos tecnológicos que contemplam cursos técnicos de nível médio, a exemplo de: Análises Clínicas, Administração, Arte Dramática, Agroindústria, Agricultura, Biotecnologia, Contabilidade, Cozinha, Documentação Musical, Design de Artefatos de Couro, Enfermagem, Edificações, Eletromecânica, Eletroeletrônica, Informática, Nutrição e Dietética, Química, Logística, Segurança do Trabalho, Gerência em Saúde, Guia de Turismo, Meio Ambiente, Petroquímica e Saúde Bucal.

