Cursos profissionalizantes ofertam 1.800 vagas no interior

A Prefeitura de São Sebastião do Passé em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) oferece 1.800 vagas em 40 cursos profissionalizantes. Os interessados devem efetuar as inscrições na Secretaria de Assistência Social, localizada nos bairros Alegre e Araçatiba.

Os cinco primeiros cursos, que terão a durabilidade de três meses, são voltados para beneficiários do Programa Bolsa Família. É preciso ter mais de 18 anos e possuir o ensino fundamental incompleto (cursado até o sexto ano).

As aulas iniciam no dia 17 de fevereiro na Escola do Senai Doze de Outubro, antiga escola Doze de Outubro.

