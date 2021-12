Cursos gratuitos de Educação Profissional oferecem mais de 19 mil vagas

Começam nesta quarta-feira, 24, as inscrições para o sorteio eletrônico dos 57 cursos técnico de nível médio, da Educação Profissional e Tecnológica. São oferecidas 19.373 vagas para estudantes que tenham concluído o ensino médio na rede pública.

As inscrições estarão disponíveis no site do Portal da Educação até o dia 31 deste mês. Quem comprove que cursou o Ensino Médio em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista integral também pode participar.

As oportunidades são ofertadas na forma Subsequente ao Ensino Médio. Os cursos terão duração de um ano e estarão abertos para 121 municípios baianos. O sorteio eletrônico será realizado no dia 2 de fevereiro, às 15h, no Auditório da Secretaria da Educação, situada na 5ª Avenida, nº 550, Centre Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador,

