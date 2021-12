Curso para cuidar de bebês segue com inscrições abertas

Cuidadores, agentes, auxiliares e técnicos infantis, educadores e estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) têm até o dia 3 de fevereiro (terça-feira) para efetuar as inscrições no Curso Prático de Iniciação no Método Somático Body Mind Centering (BMC), que é voltado para cuidados com crianças de 0-1 ano de idade.

O evento discute sobre a educação parental nos cuidados de atenção materno-infantil. A carga horária é de 65h, com direito a certificado. O curso, que é dividido em 9 módulos, com o valor total de R$ 900, tem início a partir do dia 15 de março e vai até novembro, no campus de Ondina da Ufba.

As aulas práticas acontecem todas as sextas, das 17h às 19h30, com experimentos na movimentação, incorporação da ludicidade e brincadeira no processo da educação. Já aos sábados será das 8h às 13h, com aulas expositivas com audiovisual e observatório dos bebês de roda acompanhadas por seus parentes.

As inscrições podem ser feitas no site do evento. Quem desejar pedir isenção da taxa de inscrição deve seguir as normas estabelecidas pelo evento, disponíveis no endereço eletrônico.

