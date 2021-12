Curso de massoterapia social na Uneb inscreve até sexta

Oferecido pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) desde 1998, o curso de massoterapia social global está com inscrições abertas para nova turma até esta sexta-feira, 18.

O curso, que já formou mais de 6 mil massoterapeutas, é promovido pelo Grupo de Trabalho de Educação Física (Gtef), vinculado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PGDP) da instituição.

Para garantir umas das 20 vagas disponibilizadas, os interessados devem se inscrever na sede da Associação dos Ex-Alunos (Unex) da Uneb, no campus 1 - Cabula, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O investimento é de R$ 60.

As aulas acontecerão na sede do Gtef, no campus 1 - Cabula, nos dias 19, 26 e 28 de outubro. Segundo Dilton, aqueles que atingirem 80% de frequência receberão certificado que habilita para atuar no mercado.

