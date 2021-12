Cultura afro ganha evidência em Projeto de Ipiaú

Com o intuito de despertar nos alunos e na comunidade envolvida a valorização da cultura afrodescendente, o Programa AABB Comunidade, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ipiaú, realiza o projeto “A Arte Brota da Cabeça”. O evento ocorrerá no dia 24 deste mês no Mercadão Cultural em Ipiaú (a 357 km de Salvador) e fará parte das comemorações pelo mês da Consciência Negra.

A ação também será marcada por um desfile. Além disso, o local vai ofertar oficinas de lavagem dos cabelos, modelos de tranças, penteados afros, produção de vestimentas afros com amarração de tecido no corpo, entrelace de tecidos para produção de turbantes, confecção de colares, laços, flores e tiaras.

