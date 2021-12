Cruz das Almas registra 1.500 atendimentos durante feriado

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas informou que foram realizados 1.500 atendimentos a pessoas durante o feriado de São João. Vinte e quatro pessoas tiveram queimaduras por conta de fogos de artifício - 21 com espadas, dois com bombas e uma criança se queimou com uma cobrinha.

Em Salvador, o Hospital Geral do Estado (HGE) registrou um total de 45 atendimentos de pacientes vítimas de queimaduras, sendo 19 de queimaduras diversas e 26 por explosão de bomba, entre os dias 22 e 25 de junho (até 8h30).

O número foi um pouco menor que no mesmo período do ano passado, quando 53 pessoas receberam atendimento na unidade hospitalar vítimas de queimaduras (21) e de bombas (32).

No Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus foram registrados dois atendimentos a vítimas de queimaduras entre os dias 22 a 24. Desse total, um foi liberado e uma criança está internada.

