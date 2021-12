Cruz das Almas: MP e PM discutem estratégias para coibir guerra de espadas em São João

O Ministério Público (MP) e a Polícia Militar (PM) estiveram reunidos para tratar as estratégias que serão utilizadas para coibir as populares guerras de espadas no período junino em Cruz das Almas.

Três promotores de Justiça, André Lavigne, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, Luis Alberto Pereira, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social e Adriano Marques, que atua na comarca de Cruz, estiveram reunidos com o comandante geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, coronel Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, para tratar sobre a atuação conjunta contra a prática de guerra de espadas no Município.

Na reunião, os órgãos definiram que haverá um incremento do efetivo da Polícia Militar na região durante o São João e o São Pedro, intensificação das rondas e ações da polícia ostensiva, especialmente em locais onde a guerra de espadas se realiza na cidade.

