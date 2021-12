Crise hídrica preocupa população e empresas

A crise hídrica tem levado muitas pessoas a mudar os hábitos de vida e não apenas em São Paulo. Apesar de a Bahia não correr riscos - ao menos por enquanto - de viver a mesma situação do estado mais populoso do Brasil, já existe quem faça economia de água em Salvador. Luana Bezerra, 25, passou a ficar mais atenta a medidas simples como reduzir o tempo no banho, fechar a torneira ao escovar os dentes e lavar louças, além de regular a válvula da descarga do vaso sanitário.

No Dia Mundial da Água, comemorado hoje, A TARDE reforça a importância dessas atitudes, mas lembra que essa tarefa não cabe somente à sociedade. Na realidade, aqueles que são considerados os verdadeiros vilões do consumo e desperdício da água estão fora das residências. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o consumo humano é responsável por apenas 10% do total da água utilizada, 70% é destinado à agricultura e os 20% restantes cabem à indústria.

No país, segundo o último relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, da Agência Nacional de Águas (ANA), a irrigação é a atividade responsável por 72% do consumo de água no Brasil, 9% é utilizado no consumo humano urbano, 1% para uso no meio rural, 7% para a indústria e 11% com animais. Diante disso, o que tem sido feito pelo setor agroindustrial baiano para alcançar a meta de reduzir o consumo e evitar o desperdício? Ele é, de fato, o grande vilão da crise hídrica? A TARDE foi atrás das respostas.

Para o engenheiro civil Leo Heller, relator especial da ONU para Água e Saneamento, existe, sim, uso irracional por parte dos que utilizam a água para irrigação e no setor industrial. "É necessário que as atividades econômicas sejam mais racionais ao consumirem os recursos hídricos. É inaceitável que bacias que ainda hoje são utilizadas pela indústria e a agricultura tenham a água retirada em tal proporção que chegue a colocar em risco o consumo residencial", disse Holler, em coletiva de imprensa na última sexta-feira, em Salvador.

Já o engenheiro agrônomo Hiram Medeiros Moreira afirma que é um erro colocar a irrigação como vilã. "A água, quando utilizada pela indústria e para consumo humano, torna-se insalubre. Já quando usada pela irrigação, o que é aplicado na superfície do solo e armazenado até a profundidade onde estão as raízes é absorvido pelas plantas ou evaporado para a atmosfera".

Discussões à parte, o titular da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Cássio Peixoto, afirma que algumas ações preventivas estão sendo feitas no estado, sobretudo no oeste, região com forte potencial agrícola. "Estamos capacitando os agricultores, mostrando que o manejo correto dos equipamentos e o aprimoramento de sistemas de irrigação são fundamentais para reduzir o consumo de água na agricultura", informa Peixoto.

Segundo ele, um dos principais problemas é o fato de alguns agricultores ainda utilizarem técnicas muito rudimentares, a exemplo da irrigação por inundação permanente, na qual a água é mantida sobre a superfície do solo praticamente durante todo o ciclo da cultura. "É importante utilizar somente a quantidade de água que a cultura necessita. Em alguns casos, os pivôs centrais são necessários (ver texto ao lado), mas em outros a técnica do gotejamento é melhor, com a vantagem de gastar muito menos água", explica.

O coordenador de Monitoramento de Recursos Ambientais e Hídricos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Eduardo Topázio, diz que não só o método de irrigação deve ser analisado, mas também se o tipo de cultura é adequado para determinadas regiões. "A cultura do arroz, por exemplo, exige um tipo de solo e métodos específicos de irrigação. Se o agricultor desconhece, pode cultivar em solos inadequados e ser obrigado a gastar o dobro ou triplo de água para manter uma determinada plantação naquela região", diz.

De acordo com ele, o monitoramento do uso da água no estado é feito por meio de fiscalizações regulares e de emissões de outorga de direito de utilização, instrumento de gestão dos recursos hídricos que o poder público dispõe para autorizar, conceder ou permitir aos usuários o acesso à água. "Para emitir ou renovar a outorga, o usuário precisa atender às condições qualitativas e quantitativas para uso e captação de água", explica Topázio.

Segundo o diretor de águas e irrigação da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), José Cizino, a maioria dos produtores tem equipamentos de precisão que apontam a necessidade exata de água para a cultura a cada dia. "É um erro achar que a água é desperdiçada na agricultura. Os irrigantes do cerrado não podem perder nada, pois o custo para bombear é alto e o desperdício seria improdutivo", diz.

Ainda conforme o diretor da Aiba, embora apontada como responsável pelas mazelas ambientais, a classe produtora tem cada vez mais consciência da necessidade de usar os recursos naturais com sustentabilidade.

*Colaborou Miriam Hermes.

