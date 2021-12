Criminosos sequestram estudantes em estacionamento da Uefs

Duas estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) foram sequestradas na noite de quarta-feira, 21,no estacionamento da instituição, localizada na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), por dois homens armados durante um assalto.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas estavam dentro do campus quando foram abordadas pelos criminosos. Eles obrigaram as estudantes a entrar no carro de uma delas, assumiram a direção. Na fuga, os suspeitos ainda trocaram tiros com os seguranças da universidade. Ninguém ficou ferido.

As estudantes foram liberadas no centro de Feira de Santana, mas não sofreram nenhum tipo de violência física. Além do carro, os bandidos levaram dois celulares, um relógio de pulso e R$ 18.

Segurança no local

A Uefs enviou uma nota lamentando o caso. " A Reitoria lamenta o ocorrido e informa que um plano de segurança está sendo discutido e a adoção de novas medidas de segurança serão priorizadas".

Na próxima terça, 27, às 8h, a universidade informou que a Comissão de Segurança da Uefs vai se reunir com a comunidade universitária para apresentar um diagnóstico sobre a segurança no local.

Estarão presentes o Conselho Universitário, da Associação dos Professores (Adufs), Sintest, DCE, Administração Central e Residências Universitárias.

