Criminosos invadem igreja e efetuam tiros durante velório

Bandidos provaram nesta quarta-feira, 24, em Jequié (a 365 Km de Salvador), que não há limites para causar terror e pânico na população. Durante o sepultamento do jovem Bruno Nascimento Souza, 19 anos, mortos a tiros no dia anterior, os criminosos invadiram a Igreja Evangélica Belém e efetuaram diversos tiros no local. Ninguém ficou ferido.

De acordo com sites locais, testemunhas disseram que a ação foi rápida, mas suficiente para deixar a igreja vazia.

A suspeita é que o alvo dos tiros era uma pessoa que estava do lado do caixão. A Polícia Militar foi acionada e acompanhou o cortejo até o Cemitério São Sebastião, no bairro Curral Novo.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que havia encaminhado equipes para entrar em contato com a família de Bruno e assim iniciar as investigações do caso.

